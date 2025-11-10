Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области более 800 млн рублей

Ленинский районный суд Иванова обратил в доход государства более 800 млн рублей, изъятых у экс-замглавы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат его жены.

Отмечается, что при поддержке Зобнина с 2022 года по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной фирмой был заключён 21 контракт на общую сумму свыше 800 млн рублей. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление.

«Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 млн рублей, взыскав незаконно полученные средства в доход Российской Федерации», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры и передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев производителя макарон «Макфа».