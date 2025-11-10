На Филиппинах выросло число погибших из-за супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации источника, в результате стихии погибло как минимум восемь человек. Ранее сообщалось только о двух погибших.

«Супертайфун "Фунг-Вонг" вызвал наводнения и оползни, оставил без электричества целые провинции, по меньшей мере восемь человек погибли, более 1,4 миллиона человек были эвакуированы», — сообщает издание.

В данный момент супертайфун движется к Китаю. На этом фоне власти страны призвали население некоторых регионов готовиться возможной эвакуации. При этом в Гидрометцентре России заявили, что в ближайшее время «Фунг-Вонг» может только окрепнуть.