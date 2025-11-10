В Череповце домушник поблагодарил владельца обворованной квартиры за котлеты

В Череповецком городском суде вынесли приговор квартирному вору, который произнес во время процесса необычную речь, сообщает пресс-служба вологодских судов.

© Российская Газета

В августе 2025 года 57-летний житель Нижегородской области приехал в Череповец и ограбил несколько квартир.

"В течение восьми дней он совершил ряд ограблений жилых помещений в Зашекснинском районе города, используя простейшие инструменты вроде гвоздодера и отвертки. Мужчина действовал днем, пока хозяева находились вне дома. Он вскрывал двери и выносил ценности: драгоценности, электронику, наличные средства и предметы личного пользования", - объяснили представители прокуратуры позицию обвинения.

Общий ущерб, нанесенный четырем пострадавшим гражданам, составил сумму свыше 835 тысяч рублей.

На судебном заседании выяснилось, что во время одной из краж преступник не ограничился лишь воровством - он пообедал тем, что было на плите. Используя возможность произнести последнее слово перед оглашением вердикта, мужчина извинился перед потерпевшими и отдельно выразил благодарность одному из пострадавших за вкусно приготовленные котлеты.

Согласно материалам уголовного дела, действия обвиняемого были квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ как кража с незаконным проникновением в жилища, а по факту совершения особо крупного преступления дополнительно применён квалифицирующий признак крупной суммы ущерба.

Подсудимый признался в содеянном, оказывая содействие следствию и написав явки с повинной сразу по нескольким эпизодам. Частично имущество было найдено и возвращено владельцам.

Судебная коллегия признала домушника виновным и назначила ему четыре года заключения в исправительном учреждении общего режима. Суд также постановил возместить потерпевшим ущерб за украденное имущество, которое пока не вернули жертвам серийного домушника.