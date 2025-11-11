Завершено расследование дела против главы Владимира

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

По данным следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились двое жителей Московской области. Он вступил с ними в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг.

"Обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса", - отметили в пресс-службе.

За это Наумов с октября 2024 по март 2025 года получил тремя частями взятку от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей. По ходатайству следователя наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на супругу чиновника.

Как отметили в ведомстве, взяткодатели наряду с 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается.