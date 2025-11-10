В Подмосковье задержали 19-летнюю девушку, забравшую 350 тысяч у сверстницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку, работавшую курьером на телефонных мошенников. Она обманула 20-летнюю жительницу Химок и забрала у нее 350 тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в Дежурную часть отдела полиции 19-летняя местная жительница, которая дала признательные показания, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мошенники связались с потерпевшей под видом курьера службы доставки. Аферисты получили от девушки код из смс, а затем обманули, убедив, что ее аккаунт от «Госусуслуг» якобы взломали. Жительница Химок собрала деньги и передала их курьеру, думая, что средства задекларируют и вернут обратно.

В отношении пособницы злоумышленников возбудили уголовное дело. Девушку отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности всех участников этой преступной схемы.

Ранее силовикам попалась 20-летняя девушка, которая обманула 16-летнюю москвичку. Она забрала у таксистов, которым потерпевшая передала средства, порядка 12 миллионов рублей. Пособницу аферистов задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело.