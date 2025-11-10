В Казани суд выселил мужчину, пять лет отравлявшего жизнь соседям

В Казани суд выселил из квартиры буйного жильца после коллективного иска его соседей. Пять лет мужчина, страдающий наркоманией, держал в страхе целый подъезд и, казалось, управу на него найти было невозможно. Юристы, с которыми пообщались корреспонденты "РГ", пояснили: случай не уникальный. Такие дела, пусть и редко, но бывают.

© Российская Газета

Дом №18 по улице Гастелло расположен в тихом и уютном микрорайоне, но обитатели одного из его подъездов давно позабыли, что такое покой. Все дело в соседе, которого назвать шумным, значит, не сказать ничего.

Проблемы с наркотиками у Сергея начались в юности, когда тот жил еще вместе с бабушкой. А когда она умерла, он, что называется, пошел в отрыв. В квартире часто происходили ссоры, но даже, если хозяин был один, то производил такие звуки, от которых волосы вставали дыбом. Он лаял, рычал, пищал, меняя тональность голоса, и бегал по дому на четвереньках. В общем, вел себя, как одержимый, и соседи всерьез подозревали, что после приема психотропных средств у мужчины происходит что-то вроде раздвоения личности.

Обращения в полицию ни к чему не приводили, Сергей попросту не открывал сотрудникам МВД дверь, и те уходили ни с чем. Шли годы. Для окружающих он становился все опасней: потопы, запах газа, агрессивное поведение. Два раза при странных обстоятельствах умирали здесь девушки Сергея. Мужчина превратился в постоянного героя криминальной хроники на местном ТВ. Так наблюдать за "нехорошей квартирой" стала вся Казань. Внутри она выглядела как притон: беспорядочно разбросанные по полу вещи и мусор, ободранные стены.

Жильцы терпеливо фиксировали все его выходки и бомбардировали жалобами УК, администрацию района и правоохранительные органы. Сергея много раз привлекали к административной ответственности, присылали предупреждения. И, похоже, когда "критическая масса" обращений накопилась, система сработала.

Прокуратура провела проверку, по итогам которой внесла представление в адрес администрации района, потребовав обратиться с иском в суд о выселении дебошира. Суд принял решение признать ответчика утратившим право собственности на квартиру и постановил выставить ее на продажу с торгов. После оплаты всех судебных расходов оставшиеся денежные средства передадут бывшему хозяину. Решение суда в законную силу не вступило.