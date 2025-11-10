Трижды оправданному российскому охраннику снова отменили оправдательный приговор

В Новосибирске отменили оправдательный приговор охраннику по делу о расправе над подростком на пляже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, который обвиняется в расправе над подростком на пляже водохранилища. Дело направлено на новое рассмотрение. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование его дела длится семь лет. Присяжные три раза выносили подсудимому оправдательные вердикты, не найдя доказательств его вины, но гособвинение обжаловало эти решения. Прудникову вменяют расправу над 16-летним юношей в 2018 году. Потерпевший отдыхал на пляже с семьей приятеля, отлучился в уборную, а вернулся уже с глубокими порезами на шее. Назвать приметы напавшего он не успел, потеряв сознание. Спасти подростка не удалось.

Поиски причастного привели к охраннику кемпинга Прудникову. Однако его друзья и начальник охраны заявляли, что в тот день он не работал и находился на выпускном у знакомой.

Ранее сообщалось, что охранник оказался непричастен к загадочной расправе над российским подростком на пляже.