Адвокат рассказал о возможном наказании для столкнувшей девочку на рельсы пенсионерки

Семён Капранов
Алексей Гавришевэксперт

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в московском метро, в ходе которого пожилая женщина столкнула ребенка на рельсы, и рассказал о возможном наказании для пенсионерки.

Резонансное преступление было совершено на станции «Таганская» столичной подземки. Приехавшая из Краснодара Галина стояла на платформе и услышала, как рядом с ней громко засмеялась девочка. Это была 13-летняя семиклассница из Брянской области: она приехала с семьей посмотреть Москву. Подростковый смех пенсионерка восприняла как личное оскорбление. Тогда она подошла к девочке и с силой толкнула ее. Семиклассница не удержалась на платформе и упала на рельсы. К счастью, поезд еще не прибыл на станцию, и пассажиры смогли поднять пострадавшую на платформу. Серьезных травм девочка не получила. На допросе у следователя Галина во всем призналась и заявила о раскаянии. Тем не менее против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ситуация, случившаяся в московском метро, — это шок не только моральный, но и юридический. Если подтверждается, что женщина сознательно толкнула школьницу на рельсы, даже без прямого умысла на убийство, ее действия законом квалифицируются как покушение на убийство — статья 105 часть 1 в сочетании с частью 3 статьи 30 УК РФ. Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Алексей Гавришев
Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal

Ключевыми факторами при рассмотрении дела станут мотив и умысел пенсионерки, подчеркнул специалист.

«Если следствие установит, что пенсионерка осознавала, куда толкает, и предвидела возможность гибели девочки, но все же действовала, даже из «аффекта» или раздражения, состав покушения на убийство будет подтвержден. Если же выяснится, что ее действия были импульсивными и без намерения причинить смерть, возможна переквалификация на статью 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, или даже на статью 115 — умышленное причинение легкого вреда. Все будет зависеть от показаний свидетелей, видеозаписей и судебно-психиатрической экспертизы», — отметил Гавришев.

На итоговое наказание для столкнувшей ребенка на рельсы женщины может повлиять ряд факторов, подчеркнул адвокат.

«Наказание может смягчить возраст, раскаяние, отсутствие судимостей и психическое состояние. Пенсионный возраст сам по себе не освобождает от ответственности, но для суда это фактор гуманизации приговора. Если у женщины выявят признаки психического расстройства, которое исключает осознание происходящего, возможно направление на принудительное лечение по статье 97 УК РФ», — указал он.

Гавришев напомнил, что аналогичные случаи уже происходили в столичной подземке.

«Прецеденты были — например, случаи в московском метро, когда людей толкали на пути в состоянии аффекта или психоза. Там суды почти всегда исходили из конкретных обстоятельств и результатов экспертиз. Чаще всего, если потерпевший остался жив и тяжких травм не получил, а у обвиняемого диагностировано расстройство личности или деменция, наказание ограничивается принудительным лечением. Но если экспертиза признает женщину вменяемой, а действия — осознанными, суд вряд ли обойдется без реального срока. Даже при смягчающих обстоятельствах речь может идти о 5–8 годах лишения свободы, потому что в глазах общества и закона нападение на ребенка в общественном месте — один из самых отягчающих факторов», — заключил юрист.

Ранее на станции петербургского метро «Автово» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Пассажир упал на рельсы и погиб.

9