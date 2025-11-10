Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в московском метро, в ходе которого пожилая женщина столкнула ребенка на рельсы, и рассказал о возможном наказании для пенсионерки.

Резонансное преступление было совершено на станции «Таганская» столичной подземки. Приехавшая из Краснодара Галина стояла на платформе и услышала, как рядом с ней громко засмеялась девочка. Это была 13-летняя семиклассница из Брянской области: она приехала с семьей посмотреть Москву. Подростковый смех пенсионерка восприняла как личное оскорбление. Тогда она подошла к девочке и с силой толкнула ее. Семиклассница не удержалась на платформе и упала на рельсы. К счастью, поезд еще не прибыл на станцию, и пассажиры смогли поднять пострадавшую на платформу. Серьезных травм девочка не получила. На допросе у следователя Галина во всем призналась и заявила о раскаянии. Тем не менее против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ситуация, случившаяся в московском метро, — это шок не только моральный, но и юридический. Если подтверждается, что женщина сознательно толкнула школьницу на рельсы, даже без прямого умысла на убийство, ее действия законом квалифицируются как покушение на убийство — статья 105 часть 1 в сочетании с частью 3 статьи 30 УК РФ. Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Ключевыми факторами при рассмотрении дела станут мотив и умысел пенсионерки, подчеркнул специалист.

«Если следствие установит, что пенсионерка осознавала, куда толкает, и предвидела возможность гибели девочки, но все же действовала, даже из «аффекта» или раздражения, состав покушения на убийство будет подтвержден. Если же выяснится, что ее действия были импульсивными и без намерения причинить смерть, возможна переквалификация на статью 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, или даже на статью 115 — умышленное причинение легкого вреда. Все будет зависеть от показаний свидетелей, видеозаписей и судебно-психиатрической экспертизы», — отметил Гавришев.

На итоговое наказание для столкнувшей ребенка на рельсы женщины может повлиять ряд факторов, подчеркнул адвокат.

«Наказание может смягчить возраст, раскаяние, отсутствие судимостей и психическое состояние. Пенсионный возраст сам по себе не освобождает от ответственности, но для суда это фактор гуманизации приговора. Если у женщины выявят признаки психического расстройства, которое исключает осознание происходящего, возможно направление на принудительное лечение по статье 97 УК РФ», — указал он.

Гавришев напомнил, что аналогичные случаи уже происходили в столичной подземке.

«Прецеденты были — например, случаи в московском метро, когда людей толкали на пути в состоянии аффекта или психоза. Там суды почти всегда исходили из конкретных обстоятельств и результатов экспертиз. Чаще всего, если потерпевший остался жив и тяжких травм не получил, а у обвиняемого диагностировано расстройство личности или деменция, наказание ограничивается принудительным лечением. Но если экспертиза признает женщину вменяемой, а действия — осознанными, суд вряд ли обойдется без реального срока. Даже при смягчающих обстоятельствах речь может идти о 5–8 годах лишения свободы, потому что в глазах общества и закона нападение на ребенка в общественном месте — один из самых отягчающих факторов», — заключил юрист.

Ранее на станции петербургского метро «Автово» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Пассажир упал на рельсы и погиб.