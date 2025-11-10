Цистерны грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

Как установило ведомство, инцидент произошел 10 ноября на железнодорожных путях сортировочного парка станции Апатиты.

«При выполнении маневровых работ произошел сход пяти цистерн с мазутом. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

На движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области в районе железнодорожной станции Янега. В результате оказались задержаны пассажирский поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск, а также 17 грузовых вагонов. Информация о пострадавших не поступала.