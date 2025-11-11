Полиция ликвидировала подпольный бордель в подвале столичного ТЦ

Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность нелегального притона, который располагался в подвальном помещении одного из торговых центров на улице Барклая. По информации столичного главка МВД для "Ленты.ру", организатором преступной схемы выступала 39-летняя женщина, приехавшая в Москву из другого региона.

Задержанная выполняла функции администратора заведения, занималась встречей клиентов и расчетами с девушками, оказывавшими интимные услуги. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По решению суда ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе операции были также задержаны три женщины, занимавшиеся проституцией в данном притоне. Все они будут привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Деятельность нелегального заведения была полностью прекращена.

Проведение подобных рейдов продолжает оставаться важной частью работы правоохранительных органов по противодействию организации занятий проституцией и поддержанию правопорядка в столице.