Главу ГК "Пикет" Есипова приговорили к девяти годам колонии

Мещанский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, признав его виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Есипова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и штрафа 800 тыс. руб. Иск Минобороны на 2,4 млрд рублей удовлетворить", - огласила решение судья.

Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым.

По данному делу Есипов осужден на 8 лет, но по совокупности с прошлым приговором, который был назначен Симоновским районным судом Москвы 8 октября 2024 года за незаконную банковскую деятельность, его осудили на 9 лет. В ходе прений сторон прокурор запросила для Есипова 12 лет колонии и штраф в 3,6 млн рублей. Ранее Мещанский суд Москвы признал Есипова гражданским ответчиком по иску представителя Минобороны РФ об ущербе на 2,4 млрд рублей.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор ГК «Пикет» Есипов. Другими фигурантами являются финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции. Размер причиненного ущерба составил более 2 млрд рублей.