НАБУ нашло сумки с деньгами при обысках по делу о коррупции в сфере энергетики

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нашли сумки, набитые деньгами, во время обысков при расследовании дела о коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что в сумках была иностранная валюта, которую изъяли в качестве улики. У кого именно обнаружили деньги — не уточняется.

10 ноября НАБУ провело обыски в государственной корпорации «Энергоатом», у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича, который считается «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые СМИ сообщают, что сам Миндич покинул Украину.

На прошлой неделе стало известно, что Миндич, может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.