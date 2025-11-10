В Москве мужчина вынес с работы 135 миллионов рублей и уехал

Москвич открыл собственным ключом сейф генерального директора, упаковал в сумки 135 миллионов рублей и уехал в другой регион, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

52-летний мужчина работал в организации на набережной Академика Туполева. В его распоряжении находились ключи от сейфа генерального директора компании. Именно ими он и воспользовался, когда решил забрать оттуда 135 миллионов рублей.

По камерам уличного видеонаблюдения полицейские отследили, как мужчина вышел к машине с уже набитыми деньгами сумками.

Подозреваемого задержали во Владимире. В багажнике у него нашли те самые сумки с деньгами, они будут возвращены владельцу.

Фигурант заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".