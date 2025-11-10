СМИ: вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала в Турции

В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS.

Об этом сообщает турецкий портал Mynet.

«Мужчина с оружием в руках ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, требуя встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. Предположительно, мужчина обвиняет Оная в оскорблении его супруги, работающей охранником в здании», — говорится в материале.

На месте приехали правоохранители — идут переговоры с вооруженным мужчиной.

