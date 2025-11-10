В Екатеринбурге пьяный дебошир убил знакомых

В Екатеринбурге на улице Химмаш произошло жестокое убийство. Как сообщает источник E1.RU, молодой человек 1998 года рождения, работавший директором супермаркета, в состоянии алкогольного опьянения расправился со своими знакомыми.

По предварительной информации, мужчина находился в гостях вместе с коллегами, где перепил и набросился с ножом на мать своей знакомой, а затем ранил молодого человека. В результате нападения есть погибшие. Девушки из компании успели убежать в ближайший продуктовый магазин, чтобы спрятаться, однако убийца последовал за ними с намерением продолжить расправу.

Очевидцы сообщают, что злоумышленника удалось задержать. Знакомые подозреваемого рассказали, что ему было противопоказано употребление алкоголя из-за ранее проявлявшейся агрессии в подобных ситуациях. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.