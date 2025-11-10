Похитившим бойца СВО и вымогавшим у него деньги новосибирцам вынесли приговор

Суд в Новосибирске вынес приговор восьмерым местным жителям, признанным виновными о похищении участника СВО и вымогательства у него под угрозой применения оружия более полутора миллионов рублей.

© Российская Газета

Как сообщили в Судах общей юрисдикции региона, преступление было совершено летом прошлого года. Подельники на трех машинах подъехали вечером к зданию бизнес-центра, схватили жертву и, избивая, затолкали в один из автомобилей. После этого похищенного вывезли в лесополосу в Первомайском районе, продолжили избивать мужчину, для устрашения стреляя возле его головы из сигнального пистолета.

Похищенный передал вымогателям для начала первые 95 тысяч рублей, после чего его отпустили неподалеку от дома. Как выяснилось на суде, жертву злоумышленники выбрали не случайно. Они знали, что мужчина вернулся с СВО и получил положенные участнику боевых действий выплаты. В самом процессе потерпевший не участвовал, он снова поехал в зону боевых действий, служителям Фемиды предоставили сведения о том, что он погиб.

Решением суда, одному из участников преступной группы было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные получили от семи с половиной до 19 лет строгого режима.