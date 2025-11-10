Ларисе Долиной угрожали убийством и подрывом машины

В России возбудили уголовное дело об угрозе убийством певице Ларисе Долиной и ее представителю. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, чуть больше года назад неизвестные лица угрожали народной артистке и ее помощнику. Они обещали убить певицу или взорвать ее автомобиль, если она не заберет из полиции заявление о том, что ее обманули мошенники, связанные с квартирой.

Ранее на допросе Долина сообщила, что в апреле 2024 года мошенники связались с ней, представившись сотрудниками МГИКа и ФСБ. Они прислали видео с якобы сотрудником Росфинмониторинга, заявившим о задержании женщины, пытавшейся оформить кредит под залог квартиры певицы.

Поверив мошенникам, Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей и перевела деньги на «безопасные» счета. В июле они попытались убедить ее взять кредит под залог загородного дома на 50 миллионов рублей, но после отказов банков начали угрожать. Только после утечки информации в прессу Долина осознала обман.

В ноябре 2025 год суд установил, что Долина при афере с ее квартирой не осознавала своих действий. По словам участников рынка, афера всерьез осложнила ситуацию на рынке вторичной недвижимости.