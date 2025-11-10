Пенсионерка объяснила, почему толкнула школьницу на рельсы метро

Пенсионерка, толкнувшая ребенка на пути московского метро, хотела отомстить девочке за громкий смех. Так 64-летняя Галина М. объяснила свой поступок на допросе у следователя, рассказал "РГ" источник, знакомый с ходом расследования.

Как уже сообщалось, резонансное преступление было совершено на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии. Приехавшая из Краснодара Галина стояла на платформе и услышала, как рядом с ней громко засмеялась девочка. Это была 13-летняя семиклассница из Брянской области: она приехала с семьей посмотреть Москву. Подростковый смех пенсионерка восприняла как личное оскорбление. Тогда она подошла к девочке и с силой толкнула ее. Семиклассница не удержалась на платформе и упала на рельсы.

К счастью, поезд еще не прибыл на станцию, и пассажиры смогли поднять пострадавшую на платформу. Серьезных травм девочка не получила.

В Москве пенсионерка толкнула девочку на пути в метро

На допросе у следователя Галина во всем призналась и заявила о раскаянии. Тем не менее против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. СК ходатайствует об аресте женщины, в ближайшее время материалы рассмотрит суд.