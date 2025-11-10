Россиянин скончался, пока пытался доказать, что он жив

В Орске произошла трагическая история, связанная с бюрократической ошибкой. Пожилой житель города был ошибочно признан умершим весной этого года. Основанием для этого послужило неверное опознание тела неизвестного человека, которого приняли за жителя города, сообщает "LENTA.RU".

Мужчина пытался восстановить свои права и доказать, что он жив, но не успел этого сделать. В октябре он скончался по-настоящему. Это создало крайне сложную ситуацию для его близких. При организации похорон выяснилось, что в органах записи актов гражданского состояния он уже числился покойным с весны.

Родственникам умершего пришлось обращаться в суд, чтобы аннулировать ошибочную запись о смерти. Только после решения суда появилась возможность надлежащим образом оформить все документы и проводить человека в последний путь.

Данный случай вновь показывает серьезные проблемы, которые могут возникать у граждан из-за бюрократических ошибок и несовершенства системы.