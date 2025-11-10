В Москве задержали охотника на собак, который продавал их в корейские рестораны

Задержан серийный похититель собак в Москве и Подмосковье, которого местные жители подозревают в убийстве животных и продаже мяса в корейские рестораны.

Об этом сообщили очевидцы, годами страдавшие от действий преступника.

«Он и его супруга <...> с 2019 года похитили более 20 собак, убили и сдали мясо в корейские рестораны», — заявили местные жители. Их слова передает telegram-канал Mash.

Подозреваемый был задержан после похищения шестилетней бордер-колли в Остафьево (Подмосковье). Собаку он приманил лакомством, после чего затолкал в автомобиль и увез в направлении Подольска. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы по статье за кражу животного. К сожалению, спасти последнюю похищенную собаку не удалось, констатировали правоохранители.