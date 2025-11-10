Силы безопасности Индии предотвратили крупный теракт

Силы безопасности Индии предотвратили крупную террористическую атаку в северном штате Харьяна, которая готовилась сторонниками базирующейся в Пакистане радикальной экстремистской группировки "Джаиш-и-Мухаммад" (JeM). Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию.

© Faisal Bashir/Zuma/TACC

В ходе совместной операции полиции Харьяны и северной союзной территории Джамму и Кашмир в городе Фаридабад арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта с использованием самодельных взрывных устройств по заданию JeM. В тайниках террористов были обнаружены 350 кг взрывчатых веществ, электронные компоненты, детонаторы и другие материалы для сборки взрывных устройств, автоматическое оружие и боеприпасы. По данным полиции, арестованные готовили теракты в южноазиатской республике для дестабилизации обстановки и создания угрозы ее территориальной целостности.

В настоящее время в Джамму и Кашмире продолжается масштабная контртеррористическая операция по выявлению и аресту пособников JeM и тесно взаимодействующей с ней террористической группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). Они несут ответственность за совершенную 22 апреля атаку на туристов в Пахалгаме, в результате которой погибли 26 мирных граждан. 7-10 мая ВС Индии в ходе операции "Синдур" подвергли ракетным ударам инфраструктуру JeM в пакистанской зоне Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.