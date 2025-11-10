В российском регионе учитель физкультуры схватил ребенка за горло за плохое поведение

В детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил ребенка за горло во время урока, так как тот вел себя плохо. Об этом сообщила мать мальчика, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Мать шестилетнего ребенка отметила, что после случившегося работника детсада на месяц отправили в отпуск, а затем — вернули на работу. Заведующая детским садом, в свою очередь, пояснила, что поводов для увольнения преподавателя нет.

35-летний учитель физкультуры, которого мать мальчика обвинила в жестокости, руководит иркутским региональным центром по рукопашному бою. Пострадавший ребенок, как утверждается, до сих пор занимается с психологом и боится ходить на занятия по физической культуре.

Прокуратура Иркутской области в Telegram-канале отчиталась, что начала проверку. Других данных о ситуации там не привели.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга учитель физкультуры выбил ученику начальных классов два зуба. Школьник хотел напугать сверстника и спрятался. Он выпрыгнул из-за угла и, как оказалось, напугал преподавателя по физкультуре. От неожиданности учитель выставил руку и ударил ребенка по лицу кулаком.