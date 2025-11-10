В Москве пенсионерка толкнула девочку на пути в метро

Пенсионерка обвиняется в покушении на убийство 13-летней девочки на станции метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <…> Следователями столичного СК подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. Ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 9 ноября женщина 1961 года рождения на платформе станции "Таганская" Московского метрополитена толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь.

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время ребенок находится под присмотром родственников. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемой.