Женщина 1961 года рождения столкнула 13-летнюю девочку на рельсы в московском метро. Инцидент произошел на станции «Таганская». В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело.

Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По данным следствия, в дневное время 9 ноября 2025 года женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции «Таганская» Московского метрополитена, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Несовершеннолетнюю подняли на платформу, на данный момент она находится в безопасности: нет угрозы для ее жизни и здоровья. Пенсионерку, столкнувшую ее на пути, задержали. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи будут просить суд арестовать фигурантку.

Ранее другая женщина столкнула пьяного знакомого на рельсы на станции Большой кольцевой линии метро «Кунцевская». Мужчина не пострадал, ему помогли подняться правоохранители, находившиеся на платформе. В отношении женщины возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве.