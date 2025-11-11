В Волгоградской области пресечена пропагандистская акция спецслужб ФРГ в год празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ России.

По данным УФСБ, представители организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» намеревались провести в Волгоградской области незаконное перезахоронение останков солдат вермахта с территории Свято-Вознесенского женского монастыря.

«В результате проведённого обыска в офисе организации в городе Волгограде изъяты незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат и офицеров», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, был обнаружен квадрокоптер, с помощью которого представители организации по заданию МИД ФРГ осуществляли видеосъёмку местности, в том числе вблизи объектов Минобороны России.

Представителю немецкой НПО в связи с этим объявлено предостережение, добавили в региональном главке ФСБ.

В июле помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что используемые с целью оправдания милитаризации ФРГ байки о якобы враждебных действиях России выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды, применявшейся Третьим рейхом для агрессии в отношении других государств.