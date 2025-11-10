Похищенную в Новой Москве собаку нашли мертвой

Собаку, которую похитил неизвестный мужчина в Остафьеве, нашли мертвой. Предположительно, с животным могли расправиться.

Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Собака, которую похитили 7 ноября в Москве, найдена мертвой, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На данный момент правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже пса породы бордер-колли. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие будет просить суд о заключении фигуранта под стражу.

Инцидент произошел около гаражного кооператива, где работал хозяин собаки. Неизвестный приманил пса к себе, после чего затащил животное в машину и уехал. В связи с этим владельцы питомца обратились в правоохранительные органы, а к поискам собаки подключились волонтеры. Местные жители узнали в похитителе пса мужчину, который ранее был причастен к подобным инцидентам. Шесть лет назад его вместе с женой поймали в Ступине. Тогда в салоне их машины обнаружили ошейники, ножи и полуживую овчарку.

В конце августа бывший зэк украл чужую собаку в Химках. Он заметил пса породы хаски, привязанного к ограждению, отвязал его и увел с собой. Мужчину впоследствии задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.