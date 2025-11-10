ФСБ показало видео задержания москвича, собиравшего данных о военных для Украины

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания и переписки с москвича, собиравшего данных о военных для Украины.

На кадрах зафиксирован момент доставки задержанного, а также то, как ему сообщают об инкриминируемом ему преступлении. Также ФСБ показала видео переписки мужчины с украинскими кураторами

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники ведомства задержали по подозрению в госизмене 45-летнего жителя Москвы, который занимался сбором информации для Украины о местах жительства и об автомобилях российских военных.