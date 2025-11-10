Москвича задержали за сбор данных о российских военных для Украины

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 45-летнего жителя Москвы, собиравшего для украинской стороны данные о местах жительства и автомобилях российских военных.

Задержанный собирался воевать в составе украинского вооруженного формирования, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1980 г. р., подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. Действуя по указанию кураторов, злоумышленник осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего Вооруженных сил РФ", - сообщили в ЦОС.

Также ему было поручено совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона. Сотрудниками ФСБ задокументированы факты, подтверждающие его намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.