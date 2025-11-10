В Москве осудили аферистов за обещания крупных букмекерских выигрышей

В столице вынесли приговор двум участникам мошеннической группы, заманивавшим граждан перспективой многократных выигрышей на ставках в букмекерских конторах, следует из материалов дела.

Суд в Москве вынес приговор двум участникам мошеннической схемы, которые через соцсети предлагали пользователям «гарантированные» крупные выигрыши на ставках в букмекерских конторах, передает РИА «Новости».

Оба фигуранта получили по три года колонии общего режима. В ходе слушаний они частично признали свою вину и полностью возместили убытки потерпевшим.

По данным следствия, преступная группа размещала в соцсетях фото и видео роскошной жизни, обещая стопроцентный доход с якобы автоматического распределения ставок на спортивные матчи. В 2020 году пять человек, в том числе женщина в декретном отпуске и студент, поверили рекламе мошенников и вложили свои сбережения.

Обвиняемые рассказали жертвам, что их инвестиции якобы принесли прибыль в 7-15 раз выше вложенного, и требовали уплатить комиссию для получения «выигрыша». Вскоре пострадавшие поняли, что стали жертвами мошенничества, и обратились в полицию.

Один из подсудимых на допросе заявил: «Хотел стать крупным блогером и зарабатывать на рекламе, но на фоне пандемии пришлось прибегнуть к афере». Суд назначил наказание по совокупности преступлений, а апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и представление прокурора о смягчении наказания. Осужденных взяли под стражу в зале суда, приговор вступил в законную силу.

