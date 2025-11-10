Директор нефтегазовой компании в ХМАО, скрывший миллионы, пойдет под суд

Прокуратура направила в Няганский суд уголовное дело на директора нефтегазовой компании «Няганское управление буровых работ». Его обвиняют в сокрытии от налогообложения более 78,8 миллионов рублей.

Об этом сообщил telegram-канале прокуратуры ХМАО.

«По версии следствия, в период с ноября 2023 года по май 2024 года обвиняемый, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, сокрыл денежные средства в размере свыше 78,8 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

За счет этой суммы должно было производиться взыскание налогов.

Ранее URA.RU сообщало, что у нефтяных компаний в ХМАО выросли просроченные долги перед бюджетом на 22%. Это налоги и обязательные платежи, которые компании не перечислили государству вовремя. Всего задолженность к июлю достигла 86 663,2 миллионов рублей.