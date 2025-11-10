В Новосибирской области мужчину арестовали за фото торта с воровской символикой

Тогучинский районный суд Новосибирской области арестовал мужчину за размещенные в соцсети фото торта с воровской символикой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что житель Тогучина в соцсетях опубликовал фото праздничного торта черного цвета. На нем была надпись "от родителей и жены", а также восьмиконечная звезда, визуально напоминающая символ "Роза ветров". На верхней части торта находилась надпись "АУЕ". По заключению специалиста, торт содержал атрибутику, схожую с символикой международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ.