Подозреваемый в атаках на аэродромы России оказался должников по кредитам

Судебные приставы принудительно взыскивают с Артема Тимофеева, возможного участника атаки на военные аэродромы на территории России, задолженность по кредитам на сумму более 148 тыс. рублей, следует из материалов дела.

Артем Тимофеев, которого считают причастным к атаке на аэродромы, оказался должен по кредитам более 148 тыс. рублей, передает ТАСС. Вместе с основным долгом у Тимофеева числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД.

В отношении Тимофеева открыто два исполнительных производства из-за просроченных кредитов. Тимофеев был объявлен в розыск после того, как его сочли причастным к атаке на российские аэродромы первого июня.

В этот день украинская сторона осуществила террористические атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с применением беспилотников. Попытки нападения в Ивановской, Рязанской и Амурской областях пресекли. В результате атак несколько единиц авиатехники были повреждены, однако возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Министерство обороны сообщило о террористических атаках на военные аэродромы с использованием FPV-дронов в нескольких регионах России. Киевский режим совершил атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ходе инцидентов задержали подозреваемых.

Ранее администрация города Усть-Кут в Иркутской области заявила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый.

Супруга Тимофеева, подозреваемого в причастности к атакам беспилотников на аэродромы России, известна как автор эротических романов под псевдонимом.