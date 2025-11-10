Мошенники с помощью ИИ-фото обманули россиянина на 3,3 млн рублей

Россиянин Виталий лишился 3,3 миллиона рублей из-за мошенничества с использованием искусственного интеллекта при покупке автомобиля из Европы. Он планировал приобрести автомобиль до повышения утильсбора и решил воспользоваться Telegram-каналом «Авто GO», который имел 14 тысяч подписчиков, пишет Baza.

Виталий внимательно следил за каналом в течение полугода и в сентябре решил остановить свой выбор на Honda CR-V с мощностью двигателя 184 лошадиные силы. Мошенники использовали ИИ для создания иллюзии реальной сделки. Они показали Виталию, как автомобиль едет на автовозе, проходит таможню и приближается к новому владельцу. Эти изображения убедили мужчину в подлинности сделки. В результате Виталий стал жертвой обмана и потерял значительную сумму денег.

Канал подробно рассказал о мошеннической схеме. Менеджеры изначально связались с Виталием и заключили договор с фирмой «ФОР». Затем мужчина оплатил таможенные сборы и выкупил автомобиль у иностранца, готовясь получить свою машину. Однако брокер потребовал дополнительные средства: за утилизационный сбор, государственную пошлину и залог.

Как отмечается, Виталия начало беспокоить это, но он продолжал доверять перекупщику, который предоставлял документы, счета и фотографии с таможни. Однако, как выяснила редакция канала, фотографии были поддельными — нейросеть неправильно распознала белорусские слова на табличках. Мужчина этого не заметил и все оплатил, запросив гарантию, что больше никаких дополнительных платежей не потребуется. Но компания не сдержала своих обещаний и на следующий день выставила счет за акцизный сбор.

Виталий решил уточнить, пересекла ли его «Хонда» границу, и получил ответ, что автомобиль не проходил никаких таможенных процедур на территории Белоруссии. Когда он увидел в СМИ информацию о подобном случае мошенничества, он окончательно понял, что его обманули. После этого Виталий решил обратиться в правоохранительные органы, говорится в публикации.