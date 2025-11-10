Мужчина ранил ножом официанта ресторана в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на официанта одного из столичных ресторанов, расположенного на улице Арбат.

Злоумышленник также ранил очевидца инцидента. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— У 19-летней девушки, работающей в ресторане, возникли разногласия с одним из официантов, о чем она рассказала своему супругу. Мужчина, прибыв по адресу заведения, вызвал обидчика на улицу и нанес ему несколько ножевых ранений в область живота. Находившийся рядом 22-летний мужчина попытался остановить конфликт, но также был ранен, — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленника нашли и задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО. В свою очередь одного из пострадавших доставили в медучреждение. Врачи диагностировали, что его здоровью причинен тяжкий вред. Второго мужчину, получившего ножевое ранение, медики осмотрели на месте.

