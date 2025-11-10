Решение Усольцева сыграло роковую роль: Последнее видео семьи объяснил эксперт

Пытаясь понять, что произошло с пропавшей в Красноярском крае больше месяца назад семьей, эксперты также изучают психологические портреты людей. В частности, профайлер Руслан Панкратов рассмотрел последнее видео Усольцевых, опубликованное в соцсетях до их исчезновения. Эксперт обратил внимание на ряд нюансов.

Напомним, что 48-летняя Ирина достаточно активно наполняла свои страницы в социальных сетях. Встречаются там и кадры из семейной жизни. И почти всегда Сергей выглядит несколько отстраненным и даже хмурым. Мужчина часто отводит взгляд, почти не улыбается. Особенно это заметно на фоне жизнерадостной и общительной Ирины.

Руслан Панкратов считает, что Сергей Усольцев, скорее всего, был интровертом. Профайлер выделил у Усольцева ярко выраженный комплекс "личной крепости", когда человек сдержан и не транслирует эмоции в открытую среду, постоянно внутренне готов к обороне, передает aif.ru.

"Это типично для лиц, работающих в стрессовых сферах и привыкших всегда быть настороже", - уточнил Панкратов, добавив, что это также выдает человека, который был очень требовательным как к себе, так и к окружающим.

В кризисной тяжелой ситуации это могло сыграть роковую роль: оказавшись в ловушке, человек может до последнего пытаться выбраться из нее своими силами. Это в итоге могло привести к принятию рискованного или нестандартного решения, отказу от любой внешней помощи. Специалист не исключает, что в тайге глава семьи принял решение, понятное только ему.

Напомним, приоритетной, по данным регионального СК, остается версия о несчастном случае. Криминалисты не исключают и другие сценарии. Ряд экспертов полагают, что Усольцевы могут быть живы.