На Камчатке объявлена лавинная опасность

Лавинная опасность объявлена на Камчатке в период с 11 по 13 ноября включительно.

По данным регионального МЧС, речь идёт о Елизовском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах.

В ведомстве также уточнили, что соответствующие предупреждения действуют на территории Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, а также Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Ранее спасатели вытащили геолога, который провёл ночь под сошедшей лавиной на Камчатке.

В МЧС Камчатки рассказали, что могло помочь выжить попавшему под лавину мужчине.