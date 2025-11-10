В Мали злоумышленники похитили и казнили девушку, которая публиковала в соцсети TikTok видеоролики с информацией о жизни в городе Тонка.

Как утверждает SCMP, Мариам Сиссе убили, предположительно, джихадисты. Они обвинили её в якобы сотрудничестве с армией.

По словам брата погибшей, девушку застрелили на площади Независимости. В ту минуту он находился в толпе людей, которые стали свидетелями казни.

У Сиссе было более 90 тыс. подписчиков в TikTok.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинское командование перебросило в африканские страны порядка 700 наёмников — отказников ВСУ из Колумбии. По данным издания, их отправили в Мали и Судан.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявляла, что киевский режим сотрудничает с террористами в Африке.