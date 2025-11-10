Названы фразы, позволяющие вычислить мошенников с дипфейками

Мошенники, использующие технологии дипфейков для получения кодов от портала "Госуслуги", произносят ряд характерных фраз, знание которых поможет гражданам распознать обман. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

© Газета.Ru

По данным ведомства, злоумышленники часто используют эмоциональные сообщения вроде: "Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги" или "Это срочно, переведи на эту карту". Также аферисты используют дипфейки начальников. В таком случае признаком обмана может стать фраза: "Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите". В МВД призвали прекращать общение, если собеседник произносит любую из этих фраз.

Полицейские напомнили, что никому нельзя сообщать коды, приходящие по СМС. В конце октября в МВД рассказали, что дипфейки все чаще используются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах, а также в информационных операциях.

В ведомстве отметили, что при просмотре подозрительного ролика важно в первую очередь проверять источник, искать артефакты на изображении, сопоставлять сказанное в кадре с контекстом, а также применять обратный поиск изображений или специализированные сервисы наподобие Sensity AI, Reality Defender и Deepware. Также россиянам напомнили, что, хотя такие инструменты помогают анализировать медиаконтент, безошибочной защиты они не обеспечивают — окончательная оценка всегда остается за человеком.