Село Ильпырское в Камчатском крае подтопило морской водой

Заплеск морской воды произошел в селе Ильпырское Карагинского района Камчатского края. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев со ссылкой на главу сельского поселения Вячеслава Миникаева.

© Газета.Ru

"Заплеск морской воды такого масштаба впервые за 10 лет. Воды в домах нет. Слегка подтопило сельский клуб", - написал министр.

По его словам, оказался подтоплен сельский клуб. Под руководством Миникаева ведутся работы по устранению последствий. Министр заверил, что все системы жизнеобеспечения работают исправно.

Подтопление произошло из-за шторма в Охотском море.

"Восточное побережье Камчатки остается под ударом волн. Заплеск воды в Ильпырском привел к подтоплению улиц", - написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

В конце июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них "плакали и молились". Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина.