Аэропорт Льежа приостанавливал работу из-за беспилотников

Аэропорт Льежа в Бельгии вновь приостанавливал работу из-за беспилотников, сообщает RTBF со ссылкой на авиадиспетчерскую службу Skeyes.

«Воздушное сообщение в аэропорту Льежа было прервано в воскресенье после сообщения о беспилотниках», — говорится в материале.

4 ноября аэропорт Брюсселя в Бельгии закрыли из-за сообщения о неизвестном беспилотнике. Позднее работу приостановил аэропорт Льежа. Всё воздушное пространство Бельгии было закрыто.

7 ноября аэропорт Брюсселя на 30 минут приостанавливал работу из-за БПЛА.