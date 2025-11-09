TASR: недалеко от Братиславы столкнулись два поезда
Недалеко от столицы Словакии Братиславы столкнулись два поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает TASR.
По информации агентства, столкновение поездов произошло между Братиславой и Пезинком.
«Спасательные службы работают на месте происшествия, сообщается о нескольких пострадавших», — говорится в материале.
Отмечается, что из-за ЧП ожидаются значительные задержки движения поездов. Причины происшествия неизвестны.
