Недалеко от Братиславы столкнулись два поезда

Недалеко от столицы Словакии Братиславы столкнулись два поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает TASR.

По информации агентства, столкновение поездов произошло между Братиславой и Пезинком.

«Спасательные службы работают на месте происшествия, сообщается о нескольких пострадавших», — говорится в материале.

Отмечается, что из-за ЧП ожидаются значительные задержки движения поездов. Причины происшествия неизвестны.

Ранее в штате Чхаттисгарх в Индии в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым погибли по меньшей мере шесть человек.