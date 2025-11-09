У пенсионерки в Москве похитили 27,8 млн рублей

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки более 27, 8 млн рублей. Они начали аферу со звонка о «перерасчете оплаты услуг связи», сообщает столичная прокуратура.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил об ошибках в паспортных данных. Пенсионерка продиктовала свои персональные данные для «перерасчета и льготных услуг», после чего разговор прервался.

Затем позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Угрожая привлечением к уголовной ответственности, она заставила пострадавшую передать курьеру более 600 тысяч рублей.

«По указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и сим карту, а также 1 кг золота за 9 млн рублей, которые она ранее сняла со счета. Золото и оставшиеся на руках сбережения она также передала криминальному посыльному. Затем мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке «черных риэлторов», — сообщает прокуратура.

Женщина продала свою квартиру на улице Молодогвардейская, а деньги не получила, т.к. «телефонные кураторы» убедили ее в фиктивности сделки.

Затем пострадавшей сказали покинуть квартиру, снять другое жилье и находиться там до момента задержания злоумышленников.

Пенсионерка 61 день жила в съемной квартире в Московской области. Затем мошенники перестали выходить на связь. Женщина вернулась домой, но обнаружила, что замки сменили, а ее вещей нет.