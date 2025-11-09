Два человека погибли на Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг"

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинское метеорологическое бюро PAGASA.

Отмечается, что особенно сильно пострадала северо-восточная часть страны.

«В 21.10 (16.10 мск) сегодня центр супертайфуна обрушился на Диналунган в провинции Аврора», — сообщает PAGASA.

Более миллиона человек эвакуированы, по меньшей мере двое погибли.

На этой неделе центральная часть Филиппин уже пострадала от тайфуна «Калмаэги». Погибло по меньшей мере 188 человек, еще 135 человек числятся пропавшими без вести. Власти считают, что число погибших может увеличиться. В стране объявлен «режим национального бедствия».

В пятницу посольство РФ на Филиппинах сообщило, что информация о пострадавших россиянах не поступала.