Сомалийские пираты захватили первый танкер с начала года

Сомалийские пираты захватили танкер Hellas Aphrodite, принадлежащий греческой компании Latsco Marine Management. Это первый эпизод такого рода в 2025 году, пишет Reuters.

По данным агентства, судно перевозило бензин из Индии в Южную Африку. В команде было 24 человека.

В частной охранной фирме Ambrey заметили, что пираты подошли к танкеру на лодке, обстреляли судно из гранатометов, затем высадились на палубу.

Компания запросила помощь у военно-морских сил ЕС, действующих в этом районе. В Военные заявили, что один из их кораблей находится поблизости и готов вмешаться для эффективного реагирования на ситуацию.

Журналисты уточнили, что в последние недели в регионе вновь отмечается рост активности пиратов. Так, 3 ноября вооруженная группа попыталась напасть на другой коммерческий танкер, но не смогла высадиться на борт.

Кроме того, пираты захватили иранское рыболовное судно, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак.

Авторы статьи напомнили, что пик пиратства у берегов Сомали пришелся на 2011 год, когда было зарегистрировано 237 нападений. В тот год потери мировой экономики составили порядка 7 млрд долларов.

В последующие годы угроза пиратства была уменьшена благодаря усилиям мирового сообщества, укреплению центрального правительства в Сомали и ряду других факторов.