Загорелся нацпарк, где снимали Мордор из "Властелина колец"

В национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, где снимали сцены Мордора для «Властелина колец», второй день продолжается сильный пожар. Об этом пишут экстренные службы региона Манавату–Уонгануи на официальном сайте.

По словам очевидцев, огонь стоит стеной, напоминает сцены из Мордора или ада.

Площадь пожара первоначально составляла 50 га. За сутки она выросла до 2,5 тысяч га. Ситуацию осложняет сильный ветер.

На тушение пожара в первые часы были направлены шесть пожарных расчетов и 4 вертолета. Позже число бригад выросло до 13. Авиапарк к вечеру 8 октября был увеличен до 8 бортов (6 вертолетов и два самолета), утром он был расширен до 5 самолетов и 12 вертолетов.

Вертолеты также были направлены с тем, чтобы найти и срочно эвакуировать туристов и местных жителей.

«Мы уделяем приоритетное внимание воздушным операциям по соображениям безопасности и из-за их эффективности на этой местности и на большом участке фронта пожара», — пояснил помощник командира пожарной части Крейг Голд (Craig Gold).

Утром 9 ноября власти заявили о введении беспилотной зоны в регионе. Они обусловили этот шаг вопросами безопасности.

Спасатели эвакуировали образовательный центр Hillary Outdoors, школьный лагерь Maungatepopo, Олд Милл, Таурева Лодж, Вакапапу и Эйвондейл Колледж Лодж.