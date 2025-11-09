Москвичка отдала мошенникам миллионы рублей, квартиру и килограмм золота

Московская пенсионерка лишилась 27,8 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Как сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры, женщина передала злоумышленникам наличные, килограмм золота и квартиру в районе Кунцево.

Преступление началось с звонка от лже-сотрудника телекоммуникационной компании. Под предлогом перерасчета оплаты за связь мошенник получил персональные данные пенсионерки. Затем ей позвонил другой аферист, представившийся правоохранителем, и угрозами вынудил передать через курьера 600 тысяч рублей.

На этом требования не закончились. Женщина купила килограмм золота за 9 миллионов рублей и также отдала его мошенникам. Под предлогом борьбы с "черными риелторами" ее уговорили оформить продажу квартиры на Молодогвардейской улице, обещая фиктивность сделки.

Два месяца пенсионерка прожила в съемной квартире в Подмосковье, пока мошенники не перестали выходить на связь. Вернувшись домой, она обнаружила смененные замки. Общий ущерб от действий аферистов составил 27,8 миллиона рублей.