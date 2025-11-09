Пенсионерка в Москве лишилась почти 30 млн руб. после звонка мошенников

Под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи мошенники похитили у столичной пенсионерки более 27,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Также аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и она не будет платить за телефон шесть месяцев. Введенная в заблуждение пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался. Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик, которая, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедила пострадавшую передать более 600 тыс. руб. курьеру», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что затем по указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и SIM-карту, а также 1 кг золота за 9 млн руб., которые она ранее сняла со счета. Золото и оставшиеся на руках сбережения она также передала криминальному посыльному. Далее мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке «черных риелторов». Введенная в заблуждение женщина продала свою квартиру на ул. Молодогвардейская, а деньги не получила, так как мошенники убедили ее в фиктивности сделки.

Когда якобы начались мероприятия по поимке выдуманных мошенниками «черных риелторов», пострадавшей сказали покинуть квартиру и снять другое жилье, в котором нужно находиться до момента задержания злоумышленников. Пенсионерка 61 день жила в съемной квартире в Московской области, а когда аферисты перестали выходить на связь, вернулась к себе домой, обнаружила смененные замки и отсутствие своих вещей. Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.