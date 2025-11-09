Власти Москвы подтвердили массовое отравление ботулизмом

Число жертв массового отравления ботулизмом в Москве официально выросло до шести человек. Власти подтвердили, что все пострадавшие — члены одной семьи, которые ели овощной салат собственного приготовления. Ранее СМИ сообщали о пяти госпитализированных.

Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

«Им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре», — говорится в заявлении.

Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.

«В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили, что пострадавшие — шесть взрослых граждан из одной семьи... Семья употребляла овощной салат собственной консервации», — уточнили в ведомстве.

Российская семья отравилась домашними соленьями

На фоне инцидента Роспотребнадзор выпустил срочное предупреждение, призвав граждан ни в коем случае не есть домашние консервы из банок со вздутыми крышками, подтеками или пеной.