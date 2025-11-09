В Каспийске лифт с детьми застрял на седьмом этаже премиальной новостройки

В Каспийске в премиум-новостройке произошёл инцидент с лифтом: кабина с двумя детьми оказалась заблокирована на седьмом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Каспийск 24».

По предварительным данным, внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. Из-за этого лифт перешёл в аварийный режим. Дети внутри кабины не пострадали.

Отец детей отметил, что дом был построен недавно и относится к премиум-классу. Несмотря на это, жители новостройки неоднократно жаловались на неисправные лифты, отмечает «Каспийск 24».

Следственный комитет республики Дагестан уже начал проверку происшествия. Ранее сообщалось, что в Москве лифт пролетел девять этажей с пассажиркой внутри – девушка не пострадала. Такие случаи указывают на необходимость регулярного контроля и обслуживания подъемного оборудования даже в современных жилых комплексах.