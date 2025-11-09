Жестоко избитый подростками 22-летний инвалид умер в российском городе

В Карелии скончался 22-летний инвалид из Беломорска, которого жестоко избил 15-летний подросток. Смерть молодого человека зафиксировали сегодня утром в 8:45 в Республиканской больнице.

Пострадавший находился без сознания с 31 октября, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Юноша так и не вышел из комы.

Инцидент произошел в конце октября в Беломорске. Подросток жестоко избил молодого человека в квартире, происходящее сняли на телефон. В избиении участвовала и мать подозреваемого, которая не препятствовала действиям сына.

Подростка заключили под стражу по статье «Покушение на убийство». Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.